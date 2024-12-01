«Аэрофлот» станет первой российской авиакомпанией, внедрившей «мокрый» лизинг. Арендовав три широкофюзеляжных самолёта Airbus A330 с экипажами у компании iFly, авиаперевозчик планирует расширить парк и улучшить доступность рейсов на Дальний Восток.

«Аэрофлот» стал первой авиакомпанией страны, которая использует «мокрый» лизинг для аренды самолётов. В пресс-службе Росавиации сообщили о заключении предварительного соглашения между «Аэрофлотом» и российской авиакомпанией iFly об аренде трёх широкофюзеляжных Airbus A330.

Принцип «мокрого» лизинга заключается в том, что самолёт передаётся вместе с экипажем, техническим обслуживанием и страхованием. Это решение позволяет авиакомпаниям оперативно расширять свой парк без необходимости нанимать дополнительные кадры и обеспечивать техническую поддержку. В случае с «Аэрофлотом», получившим самолёты от iFly, общее количество Airbus A330 в его парке увеличится до 15.

На начальном этапе полёты с использованием самолётов iFly будут выполняться на ключевых маршрутах между Москвой и дальневосточными городами России. К ним относятся Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров подчеркнул, что внедрение «мокрого» лизинга окажет положительное влияние на развитие гражданской авиации в стране. Для авиакомпаний это возможность быстро адаптироваться к изменениям рынка, например, во время роста спроса на перевозки в пиковые сезоны или при открытии новых маршрутов.

С другой стороны, компании, передающие самолёты в аренду, получают выгоду в виде снижения эксплуатационных расходов, включая управление флотом и затраты на оплату труда.