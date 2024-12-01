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Разгон М
Секретный объект США обнаружен подо льдом Гренландии спустя десятилетия
Учёные NASA обнаружили подо льдом Гренландии секретную военную базу США времён холодной войны. База Camp Century была частью проекта Iceworm, нацеленного на создание сети подлёдных туннелей для хранения ядерных ракет. Заброшенная в 1967 году, база оставалась скрытой десятилетиями, пока современные технологии не позволили её обнаружить.

Учёные NASA, используя передовые радарные технологии, неожиданно наткнулись на объект, спрятанный глубоко подо льдом. Речь идёт о секретной военной базе США времён холодной войны, которая десятилетиями оставалась незамеченной под слоем льда Гренландии.

Исследовательский самолёт Gulfstream III совершал очередной полёт над ледяным щитом Гренландии. На борту находилось оборудование для сканирования подповерхностных слоёв льда и коренной породы. Всё шло по плану, пока радары не зафиксировали странные аномалии. Сначала это выглядело как обычные подлёдные структуры, но при дальнейшем анализе оказалось, что подо льдом скрыты следы человеческой деятельности.

Перед исследователями предстала забытая военная база времён холодной войны. Camp Century, как её называли, была частью грандиозного проекта Iceworm, инициированного в 1959 году.

США планировали проложить сеть туннелей длиной более 4000 километров подо льдами Гренландии. Эти туннели должны были стать убежищем для хранения и запуска ядерных ракет, обеспечивая стратегическое преимущество благодаря близости к территории Советского Союза.

Camp Century стала первой экспериментальной базой, где велись испытания технологий для строительства подлёдных туннелей. Однако проект оказался сложнее, чем предполагалось. Постоянное движение льда и риск обрушения туннелей делали эксплуатацию базы небезопасной. Уже к 1967 году было принято решение о её закрытии.

Одной из причин, почему секретная база оставалась в тени на протяжении стольких лет, стал природный фактор. Толстый слой льда над базой со временем скрыл любые видимые признаки её существования. Проект был засекречен, а его следы стёрты с официальных карт.

К тому же условия в Гренландии, с её экстремально низкими температурами и постоянными ветрами, сделали это место практически недоступным для случайных путешественников.

#сша #nasa #учёные #секретный объект
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