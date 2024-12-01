«Росатом» сообщил об отправке в Китай оборудования для четвертого энергоблока АЭС «Сюйдапу». Среди поставленных компонентов — 186-тонный компенсатор давления, изготовленный на заводе «Ижора» и корпус главного циркуляционного насоса весом 48 тонн, произведенный на «Петрозаводскмаше».





Российская госкорпорация «Росатом» сообщила об успешной отправке в провинцию Сычуань, Китай, важнейших компонентов для четвертого энергоблока атомной электростанции «Сюйдапу». Среди доставленных изделий: компенсатор давления весом 186 тонн и первый из четырех корпусов главного циркуляционного насоса (ГЦНА) массой 48 тонн. Компенсатор давления был изготовлен на заводе «Ижора» в Санкт-Петербурге, тогда как корпус насоса произведен и отгружен с предприятия «Петрозаводскмаш» в Карелии.

Компенсатор давления, произведенный из высокопрочных и коррозионностойких материалов, разработан для поддержания стабильного давления пара в реакторе. Это устройство регулирует давление в первичном контуре атомной установки.

Главный циркуляционный насос (ГЦНА) называют «сердцем» реакторной установки. Его основная задача — обеспечить циркуляцию теплоносителя под высоким давлением. Этот процесс позволяет передавать тепло от активной зоны реактора к парогенераторам, где оно преобразуется в энергию. Надежная работа ГЦНА напрямую влияет на стабильность мощности реактора и предотвращает возможные перегревы.