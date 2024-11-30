Компания «ВымпелКом» открыла в Санкт-Петербурге лабораторию для тестирования российского телекоммуникационного оборудования. Цель проекта — повышение качества связи и ускорение внедрения отечественных технологий. Лаборатория станет не только центром тестирования, но и обучения инженеров.

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила лабораторию, специализирующуюся на проверке и тестировании российского телекоммуникационного оборудования.

Новая лаборатория оснащена передовым оборудованием, способным тестировать различные виды телеком-устройств, включая базовые станции. Здесь не только оценивается качество и функциональность оборудования, но и анализируются его преимущества перед зарубежными аналогами.

Выбор Санкт-Петербурга для открытия лаборатории не случаен. Близость к ключевым российским производителям телекоммуникационной техники делает его идеальным местом для такого проекта. Компании смогут тесно взаимодействовать и оперативно решать вопросы совместимости оборудования.

Кроме того, лаборатория станет центром обучения инженеров, которые будут осваивать работу с российским оборудованием. Здесь будут моделироваться сложные ситуации, для отработать решений для внештатных случаев и повысить уровень подготовки специалистов.

Заместитель генерального директора «ВымпелКома» Валерий Шоржин отметил, что открытие лаборатории ускорит внедрение новых технологий и повысит эффективность взаимодействия с разными вендорами.

«Наша новая лаборатория – это не просто место тестирования. Это инструмент для быстрого развития сети и повышения уровня клиентского обслуживания. Благодаря переходу на российское оборудование, мы становимся независимыми от зарубежных поставок, что значительно упрощает обслуживание инфраструктуры. Наш приоритет – предоставление пользователям самых современных и надежных сервисов, а запуск этой лаборатории позволяет нам делать это быстрее и эффективнее», – подчеркнул он.