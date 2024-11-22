Mercedes-Benz объявил о планах ежегодно сокращать расходы на миллиарды евро на фоне снижения прибыли и падения продаж.

Автоконцерн Mercedes-Benz сообщил о намерении ежегодно сокращать расходы на миллиарды евро в ближайшие годы. Такое решение связано с изменением рыночной ситуации и снижением ключевых финансовых показателей. Представители компании не уточнили, за счет каких мер будут достигнуты эти цели, и отказались комментировать возможные сокращения персонала.

Финансовый отчет компании за третий квартал 2023 года показал снижение основных показателей. Операционная прибыль составила 34,528 миллиарда евро, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль до вычета налогов снизилась на 48% и составила 2,517 миллиарда евро. Чистая прибыль упала на 53,8%, достигнув 1,719 миллиарда евро.

Общие мировые продажи автомобилей Mercedes-Benz также сократились за первые девять месяцев года, составив 1,4633 миллиона единиц, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи премиальных моделей, являющихся основным источником дохода, уменьшились на 12%, составив 61 800 автомобилей.

Снижение доходов связано с высокой конкуренцией на рынке, ростом производственных затрат и снижением спроса на премиальные автомобили. В ответ на эти вызовы Mercedes-Benz планирует оптимизировать производственные процессы, сосредоточиться на наиболее прибыльных моделях и усилить развитие электромобилей.