Минтранс России готовится легализовать «мокрый» лизинг самолётов для международных рейсов. Это позволит российским авиакомпаниям арендовать воздушные суда вместе с экипажем у зарубежных партнёров. Законопроект, направленный на внесение поправок в Воздушный кодекс, планируется реализовать в 2025 году.

Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин сообщил, что соответствующий законопроект уже подготовлен, и работа над ним активно продолжается.

«Мокрый» лизинг представляет собой аренду самолета вместе с экипажем, техническим обслуживанием и страховкой. Эта модель аренды позволяет авиакомпаниям оперативно расширять свои возможности, снижая расходы на содержание собственного парка.

С 1 сентября 2024 года в России уже вступили в силу изменения в Воздушный кодекс, разрешающие использовать «мокрый» лизинг на внутренних рейсах. Однако для международных перевозок данная практика еще требует нормативного урегулирования.

Сейчас Минтранс РФ работает над созданием механизма уведомлений Росавиации. Этот процесс позволит авиакомпаниям официально заключать договоры «мокрого» лизинга с зарубежными партнерами. Ожидается, что в 2025 году соответствующие поправки в Воздушный кодекс будут приняты, что откроет новые возможности для международного авиасообщения.

Идея о легализации «мокрого» лизинга для международных рейсов была предложена «Аэрофлотом». В сентябре 2024 года Минтранс России официально поддержал эту инициативу. Глава министерства Роман Старовойт заявил, что такие договоренности обсуждаются с дружественными странами, что может значительно облегчить взаимодействие с международными партнерами.