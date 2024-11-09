По первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в 2028 году планируют запустить 41 поезд отечественного производства. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев на координационном совете по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

К 2028 году Россия планирует запустить первый высокоскоростной железнодорожный маршрут (ВСМ), который соединит Москву и Санкт-Петербург. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев недавно сообщил, что по этому маршруту будет курсировать 41 поезд отечественного производства.

ВСМ станет первой в России железнодорожной магистралью, разработанной для скоростного движения свыше 250 км/ч. Проектирование и строительство магистрали запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию должен состояться во втором квартале 2028 года. Этот маршрут позволит пассажирам значительно сократить время в пути, до 2 часов 15 минут.

По словам Савельева, проект реализуется в полном соответствии с графиком. В данный момент осуществляется оформление документации, передача земельных участков, а также активное строительство.

Планируется, что поезда по ВСМ будут ходить с высокой частотой – каждые 10-15 минут. Для реализации проекта российская компания «Синара» получила заказ на производство 41 высокоскоростного поезда.