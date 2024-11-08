Компания «Т-Банк» представила новый сервис под названием «Сфера Авто», который использует возможности искусственного интеллекта (ИИ), чтобы упростить и оптимизировать обслуживание автомобиля. Этот сервис, по словам компании, представляет собой «вселенную возможностей для автомобилистов», ориентированную на удовлетворение потребностей и интересов водителей. Доступ ко всем функциям экосистемы можно получить через мобильное приложение «Т-Банка».
В число доступных опций входят:
- Оформление страховок КАСКО и ОСАГО.
- Оплата топлива, платных дорог и штрафов.
- Запись в автосервис.
Одной из уникальных функций сервиса является возможность «примерить» обновления для автомобиля. С помощью ИИ владелец может протестировать новый цвет кузова, изменить комплектацию или выбрать другие диски прямо в мобильном приложении. Это помогает визуально представить автомобиль с новыми характеристиками, не выходя из дома.
Пользователи могут:
- Купить автомобиль, ориентируясь на отзывы и обзоры.
- Оценить затраты на обслуживание.
- Оформить автокредит и заказать доставку.
Для удобства автовладельцев «Сфера Авто» предлагает аналитику расходов. Функция позволяет отслеживать годовые траты на эксплуатацию автомобиля, что способствует оптимизации затрат и планированию будущих расходов. Благодаря этой функции, водители смогут увидеть полную картину своих финансовых расходов и найти пути для их сокращения.
Среди дополнительных возможностей сервиса – горячая линия для водителей, проект «Помощь на дорогах» и ожидаемая функция вызова эвакуатора. Эти службы позволяют водителям чувствовать себя уверенно на дороге, зная, что помощь всегда под рукой.