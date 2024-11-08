По словам компании, это целая «вселенная сервисов, выстроенных целиком вокруг интересов и потребностей автомобилистов». Ко всем продуктам экосистемы пользователи смогут получить доступ в мобильном приложении «Т-Банка».

Компания «Т-Банк» представила новый сервис под названием «Сфера Авто», который использует возможности искусственного интеллекта (ИИ), чтобы упростить и оптимизировать обслуживание автомобиля. Этот сервис, по словам компании, представляет собой «вселенную возможностей для автомобилистов», ориентированную на удовлетворение потребностей и интересов водителей. Доступ ко всем функциям экосистемы можно получить через мобильное приложение «Т-Банка».

В число доступных опций входят:

Оформление страховок КАСКО и ОСАГО.

Оплата топлива, платных дорог и штрафов.

Запись в автосервис.

Одной из уникальных функций сервиса является возможность «примерить» обновления для автомобиля. С помощью ИИ владелец может протестировать новый цвет кузова, изменить комплектацию или выбрать другие диски прямо в мобильном приложении. Это помогает визуально представить автомобиль с новыми характеристиками, не выходя из дома.

Пользователи могут:

Купить автомобиль, ориентируясь на отзывы и обзоры.

Оценить затраты на обслуживание.

Оформить автокредит и заказать доставку.

Для удобства автовладельцев «Сфера Авто» предлагает аналитику расходов. Функция позволяет отслеживать годовые траты на эксплуатацию автомобиля, что способствует оптимизации затрат и планированию будущих расходов. Благодаря этой функции, водители смогут увидеть полную картину своих финансовых расходов и найти пути для их сокращения.

Среди дополнительных возможностей сервиса – горячая линия для водителей, проект «Помощь на дорогах» и ожидаемая функция вызова эвакуатора. Эти службы позволяют водителям чувствовать себя уверенно на дороге, зная, что помощь всегда под рукой.