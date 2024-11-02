Apple опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал 2024 финансового года, а также итоговые показатели за весь год. Рассмотрим основные данные и тенденции, которые выделяются в результатах этого отчёта.

Во втором квартале 2024 года выручка Apple составила 94,93 млрд долларов по сравнению с 89,5 млрд за аналогичный период прошлого года. По итогам всего года доход компании достиг 391 млрд долларов, что выше показателя 2023 года в 383,3 млрд долларов. Однако стоит отметить, что выручка от продаж устройств немного снизилась: с 298 млрд в прошлом году до 294,9 млрд в этом. Основной рост обеспечен доходами от сервисов, которые показали впечатляющий прирост.

За год доходы от сервисов выросли с 85,2 млрд до 96,2 млрд долларов, тогда как квартальный показатель увеличился с 22,3 млрд до 24,97 млрд долларов.

Несмотря на рост выручки, чистая прибыль Apple продемонстрировала снижение. За квартал она упала с 23 млрд до 14,7 млрд долларов, а за год — с 97 млрд до 93,7 млрд долларов. Это может быть связано с растущими расходами и изменениями на рынке, которые повлияли на маржинальность компании.

Смартфоны iPhone остаются одним из самых прибыльных продуктов Apple. За квартал продажи iPhone увеличились с 43,8 млрд до 46,2 млрд долларов, а за год — с 200,58 млрд до 201,18 млрд долларов.

В категории Mac наблюдается положительная динамика: за квартал продажи выросли с 7,6 млрд до 7,74 млрд долларов, а за год — с 29,36 млрд до 29,98 млрд долларов. Что касается iPad, то за квартал их продажи увеличились с 6,4 млрд до 6,95 млрд долларов, но по итогам года показатель снизился с 28,3 млрд до 26,7 млрд долларов.

Сегмент носимой электроники, домашней техники и аксессуаров показал снижение как в квартальном, так и в годовом измерении. За квартал продажи упали с 9,3 млрд до 9 млрд долларов, а за год — с 39,8 млрд до 37 млрд долларов. Вероятно, это связано с насыщением рынка и изменениями в спросе на эту категорию продуктов.