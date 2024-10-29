Министерство экономики Мексики заявило, что это предложение может оказать «существенное влияние на автомобильную промышленность Мексики. С экономической точки зрения оно создает потенциальные торговые барьеры, сбои в цепочках поставок, увеличивает издержки производства и может привести к сокращению прямой и косвенной занятости».

Правительство Мексики выразило серьёзное беспокойство по поводу инициативы администрации Байдена, направленной на запрет ключевого китайского программного обеспечения и аппаратуры в автомобилях, которые будут использоваться на дорогах США. Это решение, принятое из соображений национальной безопасности, может оказать значительное влияние на мексиканскую автомобильную промышленность.

Министерство экономики Мексики заявило, что предложенные меры могут создать серьёзные экономические барьеры, затронув важные аспекты цепочки поставок и увеличив производственные издержки. Это, в свою очередь, может привести к сокращению рабочих мест в секторе автомобильной промышленности, как прямых, так и косвенных.

28 октября, в понедельник, ведущие автопроизводители и технологические ассоциации обратились к администрации Байдена с просьбой предоставить больше времени на выполнение новых требований. Они предложили отсрочить введение правил на один год. Ассоциация потребительских технологий и Honda Motor призвали продлить сроки сразу на два года, что позволило бы провести тщательное тестирование, проверку и пересмотр контрактов.

Инициатива администрации Байдена фактически вводит строгие ограничения на китайские автомобили, программное обеспечение и комплектующие. Предложение в значительной степени запретило бы импорт автомобилей китайских брендов, даже если их сборка осуществляется в Мексике.

В сентябре 2023 года администрация Байдена уже повысила пошлины на китайские товары, включая 100-процентные тарифы на электромобили. Увеличились также пошлины на батареи для электромобилей и некоторые ключевые ресурсы, что также повлияло на себестоимость производства автомобилей в США и других странах.

Правительство Мексики обеспокоено тем, что такие ограничения нарушат североамериканские правила свободной торговли. Нововведения могут привести к увеличению издержек из-за необходимости смены поставщиков автозапчастей, что нанесёт ущерб тщательно выстроенной цепочке поставок в автомобильной промышленности региона.