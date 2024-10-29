Сейчас банк уже выбрал партнёра для своего MVNO-проекта — им стал «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), который предоставит телекоммуникационную инфраструктуру. Сервисы будут предоставляться под брендом «Альфа-Мобайл», запуск планируется в первом квартале 2025 года.

Альфа-Банк объявил о намерении запустить услуги мобильной связи под собственным брендом — «Альфа-Мобайл». Проект будет реализован на основе партнерства с телекоммуникационной компанией «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), которая предоставит инфраструктуру для виртуального оператора мобильной связи (MVNO). Запуск «Альфа-Мобайл» намечен на первый квартал 2025 года, что позволит банку выйти на рынок сотовой связи и расширить спектр предоставляемых услуг.

По словам Андрея Литвинова, генерального директора ООО «Альфа-Мобайл», основной целью создания MVNO-проекта является не только выход на новый рынок, но и усиление защиты финансовых средств клиентов. Введение мобильных услуг в экосистему банка позволит Альфа-Банку предложить дополнительные уровни безопасности для своих пользователей и эффективнее бороться с мошенническими схемами.

Вице-президент по операторскому бизнесу «ВымпелКома», Сергей Быков, подчеркнул, что сотрудничество с Альфа-Банком стало возможным благодаря недавней модернизации сетевой инфраструктуры компании. «ВымпелКом» провел масштабное обновление своих сетей по всей стране, что позволило улучшить качество и скорость связи.