Корпорация Microsoft заключила соглашение с компанией Ebb Carbon, специализирующейся на удалении углерода из океана, расположенной на северном краю Олимпийского полуострова штата Вашингтон, с целью потенциального удаления до 350 000 тонн CO2 в течение следующего десятилетия.

Компания Microsoft заключила соглашение с американской фирмой Ebb Carbon, которая специализируется на удалении углекислого газа (CO2) из морской воды. Это партнерство предполагает возможность удаления до 350 000 тонн CO2 из атмосферы за следующее десятилетие. Технология Ebb Carbon, базирующаяся на увеличении щелочности морской воды, направлена на борьбу с окислением океана и способствует экологической устойчивости.

Компания Ebb Carbon разрабатывает методы, позволяющие увеличить уровень щелочности океанической воды, что помогает связывать углекислый газ и удерживать его в форме бикарбонатных ионов. Эта технология, уже применяемая в виноделии и на очистных сооружениях, сейчас адаптирована для использования в океане. Щелочная среда способствует захвату CO2 и помогает снижать кислотность воды, предотвращая её дальнейшее окисление.

Microsoft планирует начать сотрудничество с Ebb Carbon с удаления 1 333 тонн CO2, с возможностью увеличить объемы в будущем. Финансовые условия сделки не раскрываются. Этот шаг вписывается в долгосрочную экологическую стратегию Microsoft по снижению выбросов углекислого газа, начатую в 2022 году с компанией Climeworks, работающей в Исландии. В июле текущего года Microsoft также подписала крупнейшее соглашение на 500 000 тонн углерода с дочерней компанией Occidental Petroleum.

По словам старшего директора Microsoft по энергетике и удалению углерода Брайана Маррса, океан представляет собой важную составляющую углеродного цикла благодаря огромной поверхности и природным процессам, позволяющим удалять CO2 из атмосферы. Используя эти естественные свойства океана, Ebb Carbon намерена создавать условия для долговременного хранения углерода и содействовать восстановлению океанов.

Ebb Carbon расположена в Южном Сан-Франциско и сотрудничает с лабораторией Pacific Northwest National Laboratory в штате Вашингтон над созданием пилотной установки. Основанная четыре года назад, компания привлекла $22 миллиона от инвесторов для развития технологий по удалению углерода из океанской воды.

Для подтверждения экологической эффективности своих действий Ebb Carbon сотрудничает с независимой организацией Isometric, которая специализируется на верификации углеродных проектов. Isometric первая в мире разработала протокол для оценки воздействия технологии повышения щелочности океана на окружающую среду. Этот метод позволяет компании Ebb Carbon эффективно отслеживать свои достижения в снижении выбросов углерода и гарантировать качество проводимых операций.

По мнению океанографа Дэвида Хо, удаление углерода из морской воды требует точного учета и мониторинга. Когда углекислый газ поглощается океаном, появляется потенциал для дополнительного захвата CO2 из атмосферы, однако этот объем сложно измерить. Хо также является сооснователем проекта [C]Worthy, направленного на решение проблемы учёта морского удаления углерода. Он отмечает, что подход с использованием океанической среды имеет больше перспектив в долгосрочном масштабе, чем наземные методы.

Как заявила главный научный сотрудник Isometric Стейси Каук, использование протокола повышения щелочности океана (OAE) обладает значительным потенциалом благодаря огромной поверхности океана. Это позволяет охватывать большие объемы воды и, следовательно, удерживать значительное количество углекислого газа, что делает этот метод перспективным с точки зрения экологической устойчивости.