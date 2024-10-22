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Разгон М
Airbus, Kansai Airports и Kawasaki оценивают возможность создания водородной инфраструктуры в Японии
Компании Airbus, Kansai Airports и Kawasaki Heavy Industries подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве (МоВ) для изучения возможности создания системы поставок и хранения водорода для авиации в трёх аэропортах региона Кансай в Японии.

Компании Airbus, Kansai Airports и Kawasaki Heavy Industries заключили соглашение о сотрудничестве для разработки инфраструктуры водородных поставок и хранения для авиации в аэропортах региона Кансай в Японии. Цель инициативы – создание дорожной карты для поставок водорода в крупнейшие аэропорты: Международный аэропорт Кансай, Международный аэропорт Осака и Аэропорт Кобе.

Партнёрство направлено на детальное изучение всех аспектов водородной инфраструктуры, включая её технологическую и экономическую стороны, а также совместимость с законодательством и операционными процессами. Оценка этих факторов позволит определить ключевые проблемы и пути их решения через запуск демонстрационных проектов, на основе которых будут разработаны рекомендации по развитию водородных систем.

С 2022 года Airbus и Kansai Airports активно работают над внедрением водородных технологий. В рамках этой работы Kansai Airports уже успешно использовала водород в своих операциях, например, для автобусов и погрузчиков на топливных элементах. Особенности географии и транспортных маршрутов этих трёх аэропортов предоставляют уникальные возможности для исследования различных сценариев поставок водорода.

Kawasaki Heavy Industries, ведущий разработчик решений для водородных технологий, оказывает активную поддержку проекту. Компания обладает обширным опытом в проектировании и строительстве инфраструктуры для хранения и доставки криогенного водорода. Kawasaki также хорошо знакома с работой аэропортов, имея опыт установки систем для обработки багажа и других аэропортовых решений.

Совместное исследование Airbus и Kawasaki создало прочную основу для понимания водородной инфраструктуры. Этот успех позволил перейти ко второму этапу – углублённому технико-экономическому обоснованию. Трёхстороннее сотрудничество усиливает возможность практической реализации проекта, включая все аспекты – от цепочки поставок до операционной эффективности аэропортов.

Airbus уже провела прогноз спроса на жидкий водород для аэропортов. На ранних этапах внедрения водородных самолётов потребуется несколько тонн жидкого водорода в день для обеспечения работы авиации. Прогнозируется, что к 2050 году спрос возрастёт до сотен тонн в сутки, что создаст значительную инфраструктурную нагрузку.

При этом регион Кансай демонстрирует зрелость водородной индустрии, чему способствуют проактивные политические меры. Airbus предвидит большое будущее для водородной авиации в Японии, где рынок водородных технологий будет стремительно развиваться.

Водород вызывает огромный интерес как инструмент для достижения углеродной нейтральности. Японское правительство активно продвигает водородную стратегию, ориентированную на сокращение выбросов CO2. В рамках этой стратегии в Японии реализуются проекты по созданию инфраструктуры водородных поставок – от производства до потребления.

Партнёрство между Airbus и японскими компаниями в рамках программы «Водородные хабы в аэропортах» играет важную роль в этой стратегии. Цель – внедрение самолётов на водородном топливе к 2035 году.

По словам Карин Генан, главы подразделения ZEROe Ecosystem в Airbus, водородные самолёты могут стать реальностью уже к 2035 году. Она отметила, что партнерство с японскими компаниями способствует созданию условий для использования водорода в авиации, что значительно ускорит переход к углеродно-нейтральным технологиям.

Kansai Airports также активно поддерживает эту стратегию. Генеральные директора аэропортов Ёсиюки Ямая и Бенуа Рулло подтвердили, что целью Kansai Airports является достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Переход на водородные технологии станет важной частью их плана по снижению воздействия на окружающую среду.

#авиация #airbus #kawasaki #аэропорты #airports #kansai #водородная энергетика #водородные технологии #декарбонизация
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