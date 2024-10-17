Ранее Великобритания внесла в санкционный список российскую компанию АО "РусГазДобыча", а также ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Великобритания расширила свои санкционные списки, включив в них российскую компанию АО «РусГазДобыча» и 18 российских нефтяных танкеров, а также 4 танкера, занимающихся перевозкой сжиженного природного газа (СПГ). Этот шаг направлен на подрыв российской нефтегазовой отрасли, которая играет ключевую роль в мировой энергетике.

Мария Захарова подчеркнула, что Россия является добросовестным и чистоплотным участником мировой энергетической среды. Российские компании не только добывают и поставляют природные ресурсы, но и развивают свои технологии, подходя к вопросам распределения ресурсов с чувством справедливости и ответственности. Несмотря на это, Россия регулярно подвергается санкциям и попыткам лишить её прав в энергетическом секторе.

По мнению Захаровой, западные страны, в частности англосаксы, стремятся взять под контроль глобальную энергетику. Причина проста: энергетика — это основа жизни, экономического развития, промышленности и производства. Контроль над энергетическим сектором позволяет влиять на темпы развития мировых экономик.

Мария Захарова отметила, что Соединённые Штаты уже не могут поддерживать свои внутренние темпы экономического развития на прежнем уровне. В этой ситуации они стараются усилить своё влияние на глобальные процессы, включая контроль над энергетическим сектором. Контроль за мировой энергетикой становится их стратегической целью.

Несмотря на внешнее давление и попытки ограничить её влияние, Россия не собирается сворачивать свою деятельность в энергетической сфере. По словам Захаровой, страны, понимающие важность многообразия в энергетике, продолжают сотрудничество с Россией, осознавая, что мир не может быть зависимым только от одного центра силы.