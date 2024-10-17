В ранее не опубликованном письме, с которым ознакомилось агентство Reuters, компания DJI уведомила дистрибуторов о том, что Таможенная и пограничная служба США ссылается на Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров (UFLPA) при запрете импорта некоторых беспилотников в США.

16 октября китайская компания DJI, ведущий производитель беспилотников, заявила о приостановке импорта некоторых моделей дронов на территорию США. Это решение вызвано действиями Таможенной и пограничной службы США, которая ссылается на Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров (UFLPA). В письме, направленном дистрибьюторам, DJI сообщила, что ограничения касаются отдельных моделей беспилотников и подчеркнула, что в процессе их производства не используется принудительный труд.

Закон UFLPA был принят для предотвращения ввоза товаров, произведённых с использованием принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. США активно применяют этот закон, чтобы исключить возможность проникновения на рынок продукции, связанной с нарушением прав человека. DJI заверяет, что ее производственные процессы полностью соответствуют международным стандартам и законодательству, и предоставила таможенным органам все необходимые документы, подтверждающие соблюдение UFLPA.

В своем письме DJI заявила, что текущие действия со стороны США связаны с более широкой инициативой Министерства внутренней безопасности, направленной на проверку происхождения китайских товаров, в частности беспилотников. DJI категорически отвергла обвинения, назвав их "необоснованными и ложными". Компания считает, что закон позволяет блокировать товары без достаточных доказательств, что негативно сказывается на торговле.

Американские власти давно выражают опасения по поводу китайских технологий, в том числе беспилотников. Законодатели утверждают, что дроны DJI могут представлять угрозу для национальной безопасности США, поскольку существует риск передачи данных и слежки. Однако DJI отвергает подобные обвинения, утверждая, что их устройства не участвуют в шпионаже и полностью безопасны для использования.

Не так давно Министерство торговли США начало рассматривать возможность введения дополнительных ограничений на китайские беспилотники. Если эти меры будут приняты, это фактически запретит их импорт на американский рынок. Подобные шаги рассматриваются как ответ на возможные угрозы со стороны технологий, произведенных в Китае и России. Министр торговли Джина Раймондо в интервью CNBC подтвердила, что США внимательно изучают вопрос о безопасности дронов с китайскими и российскими компонентами, что может привести к дальнейшим ограничениям.

США являются одним из крупнейших рынков для компании DJI, которая контролирует более половины сегмента дронов в стране. Ограничения могут оказать значительное влияние как на продажи компании, так и на рынок беспилотников в целом. Однако DJI надеется, что предоставленные документы и разъяснения помогут урегулировать ситуацию и избежать дальнейших санкций.