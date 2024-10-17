Intel уже передала первые образцы нового процессора для тестирования компании Lenovo

Intel представила новый процессор Panther Lake — мобильный чип, который станет частью следующего поколения CPU, выпускаемых по техпроцессу Intel 18A. Эта технология обещает значительный скачок в производительности и энергоэффективности, а Intel делает на неё большую ставку. Несмотря на то, что массовое производство ожидается лишь в 2026 году, первые образцы уже начали поступать на рынок, и они представляют собой значительный интерес для производителей и пользователей.

Важным шагом в развитии Panther Lake стало сотрудничество с Lenovo. Компания Intel уже передала первые образцы нового процессора для тестирования. Однако эти ранние прототипы далеки от серийного производства и будут ещё многократно дорабатываться, чтобы достичь максимально высокой производительности.

Хотя Panther Lake станет новым поколением процессоров, не все элементы будут полностью новыми. Intel решила сохранить малые ядра Skymont, проверенные временем и доказавшие свою эффективность. Однако значительные улучшения коснутся больших ядер, которые будут заменены на Cougar Cove — новейшую разработку Intel. Эти изменения обеспечат существенный прирост производительности в сравнении с предыдущими поколениями.

Ещё одной важной инновацией станет интеграция нового графического процессора на архитектуре Celestial. Этот iGPU должен предложить пользователям заметное улучшение графической производительности, что особенно важно для мобильных устройств и ноутбуков.

Техпроцесс Intel 18A — это ключевая составляющая будущих поколений процессоров компании. Этот новый техпроцесс обещает значительные улучшения как в плане производительности, так и в плане энергоэффективности.