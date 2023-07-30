Дело за малым - нужно иметь 15 млн просмотров постов за 3 месяца

Twitter, который Илон Маск в настоящее время ребрендирует в X, официально запускает программу разделения рекламных доходов для создателей контента. Ранее в этом месяце компания уже предоставляла некоторым создателям выплаты, но теперь пользователи по всему миру, отвечающие критериям отбора, могут подать заявку на участие в программе на вкладке монетизации в настройках.

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Для участия в программе необходимо быть подписчиком X Blue (похоже, это новое название Twitter Blue) или верифицированной организацией, иметь не менее 15 млн. прочтений сообщений за последние 3 месяца и не менее 500 подписчиков, говорится в документе поддержки программы.

"Мы хотим, чтобы процесс был как можно более простым, поэтому все подписчики X Blue и верифицированные организации имели право на получение доли дохода, если они соответствуют критериям отбора и присоединяются к программе", - говорится в сообщении компании". В документе поддержки программы не уточняется, как компания определяет величину выплат.

Программа разрабатывается уже некоторое время. Впервые Маск объявил о ней в феврале, сказав, что разделение доходов начинается "с сегодняшнего дня". Прошло несколько месяцев, и первые выплаты наконец начали поступать, причем некоторые заявили, что заработали тысячи долларов.