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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti была подтверждена в списке Lenovo для игровых настольных ПК Legion T7. GeForce RTX 3070 Ti располагается прямо между GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080 по уровню производительности, но главное отличие карты - это огромный объем памяти по сравнению с двумя другими моделями.



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NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, по-видимому, является одним из тех проектов, который имеет вдвое больший объем видеопамяти, чем GeForce RTX 3070. Карта оснащена в общей сложности 16 ГБ памяти стандарта GDDR6, благодаря 256-битной шине итоговая пропускная способность видеокарты составляет 512 ГБ / с.

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Настольный ПК Lenovo Legion T7 '34IMZ5' был представлен вчера в своей конфигурации он может иметь следующие видеокарты: NVIDIA GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3070. Никаких дополнительных спецификаций в документации не предусмотрено. Основываясь на предыдущей информации, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti должна иметь графический процессор GA104 с 6144 ядрами CUDA, что позволяет ей значительно опережать RTX 2080Ti.

Теперь главный вопрос: пойдет ли эта карта в сегмент DIY или останется только для сегмента OEM? В настоящее время NVIDIA не объявила о собственных видеокартах GeForce RTX 3070 Ti, и Lenovo является единственным OEM-партнером, реализующим RTX 3070 Ti . Возможно, карта существовала в какой-то момент, но NVIDIA изменила планы в самую последнюю минуту, чтобы исключить ее из стартовой линейки.

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Видеокарта в готовом решении от Lenovo поставляется в паре с мощным процессором i7-10700K.

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В любом случае, рано или поздно, данная карта окажется на вторичном рынке, где у вас будет возможность купить ее отдельно от ПК и еще дешевле.

Если вы не готовы покупать готовый ПК в сборе, но для вас критически важным является большой объем видеопамяти за вменяемый ценник, при этом трассировка лучей остается не на последнем месте, советуем следить за RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, цена на которые в ближайшее время стремительно пойдет вниз.