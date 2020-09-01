Marvel's Avengers будет оптимизирована под будущие процессоры со встроенной графикой и видеокарты Intel
Intel объединилась с игровой студией Square Enix Crystal Dynamics, чтобы оптимизировать Marvel's Avengers , специально для игроков на ПК.
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Компания Intel подтвердила, что сделка со Square Enix Crystal Dynamics , которая включает в себя двухлетнее обязательство продолжать поддерживать Marvel's Avengers, является ее крупнейшим договором с игровыми студиями.
Crystal Dynamics специально вносит различные оптимизации и улучшения в Marvel's Avengers, позволяющие игре "переносить" физику на обработку процессором, несколько "разгружая" видеокарты.
Разработанные же Intel улучшения можно разделить на три категории:
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С новой физикой осколки стекла, металлические пластины и щебень, с которыми происходит взаимодействие в бою, будут генерироваться как физические объекты, которые, в свою очередь, будут разбросаны по окружающей среде, когда игрок или NPC будет взаимодействовать с ними.
Также будет улучшена разрушаемость: мощнейшие атаки героев будут способны изменять поле боя, а осколки и обломки будут дольше сохраняться на поле боя на производительных компьютерах с высокой производительностью на ядро.
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Также будет введена полноценная симуляция воды, которая будет максимально реалистично течь, плескаться, да и вообще ее физика будет максимально приближена к "поведению воды" в реальной жизни.
Intel помогла с оптимизацией игры под все процессоры, начиная от четырехъядерных, как решений начального уровня. Даже если у вас процессор от AMD, вы все равно сможете комфортно поиграть в новую игру. Однако Intel сделала очень хитрый ход - долгосрочное партнерство будет крайне выгодно "синему гиганту", так как приближается выпуск процессоров Tiger Lake, а также собственных десктопных GPU компании. Тут-то Intel и сможет отыграться вдоволь, максимально оптимизируя данную игру под свои процессоры и видеокарты. Intel уже пообещала, что игра будет работать в 30FPS при разрешении 1080p даже на будущих процессорах со встроенной графикой, в том числе и на мобильных решениях.
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Разработанные Intel усовершенствования для Marvel's Avengers планируется выпустить вместе с игрой, когда она выйдет 4 сентября.
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