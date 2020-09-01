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Один внимательный пользователь Твиттера по имени Риан ван Вик заметил в конце трейлера Call of Duty: Black Ops Cold War заметку, в которой указано, что дата релиза для США и Канады будет отличаться от остальных стран мира, и, кажется, игра выйдет немного раньше в Северной Америке.

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В конце трейлера, как это представлено на изображении ниже, говорится о том, что будущая игровая консоль от Sony выйдет в США и Канаде во время традиционных "каникул", а весь остальной мир сможет обзавестись игровой приставкой лишь в конце 2020 года:

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"Каникулы" в США и Канаде - это, по сути, четвертый квартал года - время с октября по декабрь. "Конец 2020 года", скорее всего, подразумевает выход приставки в течение декабря.

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Конечно, это могло быть простой ошибкой со стороны Activision Blizzard в заполнении дат, но такого явно не ожидаешь от столь масштабной компании в сфере компьютерных игр.

Но не стоит забывать о том, что возможность предзаказа PlayStation 5 получили только страны Северной Америки, что лишь подтверждает факт того, что сначала консоль выйдет для Японии, затем доберется до США и Канады, а в конце, быть может, через пару недель или месяц, игровая приставка станет доступна для остальных, в том числе и для России.

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Связан ли запоздалый выход PlayStation 5 с ситуацией с коронавирусом, либо же у Sony наблюдается нехватка производственных мощностей для обеспечения приставками всего мира - неизвестно. А, быть может, временная территориальная эксклюзивность приставки - ловкий PR-ход компании?