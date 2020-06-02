Стали известны актуальные цены на материнские платы B550 от Asus
Стали известны цены на материнские платы B550 от Asus, актуальные для Европы. Стоимость материнских плат оказалась несколько завышенной относительно предыдущих решений на B450.
Инсайдер под ником @momomo_us в своем аккаунте Twitter огласил актуальные для Европы (и для нас) цены на материнские платы от Asus на чипсете B550 для платформы AM4. Многие зарубежные энтузиасты ужаснулись данным ценам и считают их несправедливыми. Так модель Asus Prime на чипсете B450 стоила в свое время 100 евро, а сейчас цена данной платы и вовсе опустилась до 85 евро. Западные покупатели недовольны тем, что начальные цены плат эквивалентны ценам процессоров Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, что делает бессмысленным сборку бюджетной системы с платой на чипсете B550.
рекламаМожно сколько угодно ругать компанию AMD, сравнивая ее с Intel и клеймя "предательской", но, как уже говорилось ранее AMD - это всего лишь бизнес, точно такой же, как и Intel. И компании нет смысла делать свои платы дешевыми, если данный этап конкурентной борьбы с Intel уже выигран и большинство покупателей все равно будет собирать системы на платформе AM4, пропуская 10 поколение Intel и младшие платы под эти процессоры, которые доступны по схожим с AMD ценам.
Но если вы также ужаснулись ценам на платы с чипсетами B550 от Asus, то, возможно, стоит присмотреться к платам от компании ASRock, которые исторически всегда были чуть дешевле аналогов.
рекламаА собираетесь ли вы покупать платы с чипсетами B550?
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