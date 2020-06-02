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Стали известны цены на материнские платы B550 от Asus, актуальные для Европы. Стоимость материнских плат оказалась несколько завышенной относительно предыдущих решений на B450.

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Инсайдер под ником @momomo_us в своем аккаунте Twitter огласил актуальные для Европы (и для нас) цены на материнские платы от Asus на чипсете B550 для платформы AM4. Многие зарубежные энтузиасты ужаснулись данным ценам и считают их несправедливыми. Так модель Asus Prime на чипсете B450 стоила в свое время 100 евро, а сейчас цена данной платы и вовсе опустилась до 85 евро. Западные покупатели недовольны тем, что начальные цены плат эквивалентны ценам процессоров Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, что делает бессмысленным сборку бюджетной системы с платой на чипсете B550.

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Можно сколько угодно ругать компанию AMD, сравнивая ее с Intel и клеймя "предательской", но, как уже говорилось ранее AMD - это всего лишь бизнес, точно такой же, как и Intel. И компании нет смысла делать свои платы дешевыми, если данный этап конкурентной борьбы с Intel уже выигран и большинство покупателей все равно будет собирать системы на платформе AM4, пропуская 10 поколение Intel и младшие платы под эти процессоры, которые доступны по схожим с AMD ценам.

Но если вы также ужаснулись ценам на платы с чипсетами B550 от Asus, то, возможно, стоит присмотреться к платам от компании ASRock, которые исторически всегда были чуть дешевле аналогов.

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А собираетесь ли вы покупать платы с чипсетами B550?