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Материнские платы Asus на чипсетах B460 и H470 теперь поддерживают неофициальный разгон процессоров Comet Lake

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Компания Asus представила свою функцию повышения производительности (APE) для системных плат, основанных на чипсетах B460 и H470. Как сообщает BenchLife, функция доступна через новую прошивку BIOS. Повышение производительности Asus сравнимо с повышением базовой частоты ASRock (BFB), которое в основном заменяет PL1 (уровень мощности 1) процессоров 10-го поколения Comet Lake на более высокий показатель, чем предопределенное значение Intel. Тем не менее, эту функцию не следует путать с разгоном BCLK, поскольку Intel по-прежнему блокирует множитель в не-K чипах.

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Однако ASRock более щедр в плане поддержки. Asus поддерживает свое решение на материнских платах B460 и H470, а ASRock возвращает поддержку Z390 и B365.

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Ниже приведена таблица, содержащая информацию о материнских платах от компании Asus, подходящих версиях BIOS и пределах по тепловыделению для процессоров.

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Список материнских плат Asus включает 11 различных моделей всех форм-факторов, от чипсета H470 до чипсета B460. Включение APE кажется довольно простым. Все, что вам нужно сделать, это войти в BIOS материнской платы , и вы найдете соответствующую опцию и включите ее. APE сделает всю остальную работу.

APE открывает ограничение по мощности для процессоров Comet Lake. Например, модели мощностью 65 Вт могут работать так, как если бы они были деталями мощностью 125 Вт. Прошивка открывает предел мощности до 125 Вт на соответствующих материнских платах Asus, за исключением ROG Strix B460-F Gaming, который допускает значение до 210 Вт.

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Стоит напомнить, что возможности Asus Performance Enhancement и ASRock Base Frequency Boost - это скорее взлом PL1, чем реальный разгон.

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asus comet lake b460 h470 разгон процессоро без k
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