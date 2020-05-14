Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Магазин от создателей Fortnite выкатил по-настоящему тяжелую артиллерию. На этой неделе во всю идет бесплатная раздача GTA 5, причем, Epic Games Store не поскупились и раздают специальное премиальное издание игры с миллионами долларов в онлайн валюте. На следующей неделе состоится бесплатная раздача Ведьмак 3: Дикая Охота, которая также продлится всего неделю. Но и на этом Epic Games Store не собирается останавливаться: если вы за эти две недели заберете какую-либо из этих игр, то вам станет доступен бонусный купон, стоимость которого эквивалентна 650 рублям.

реклама

Итак, что это за купон такой? Это мегабонус или, если быть в стиле магазина, epic bonus, который дарит вам скидку в 650 рублей для тех игр, общая стоимость которых превышает 899 рублей. Данный "epic coupon" не распространяется на дополнения к играм, а также на предварительные заказы. Также будьте крайне внимательны: купон будет действовать лишь до 1 ноября 2020 года (в эту дату, скорее всего, начнется Хэллоуинская распродажа как в Steam, так и в EGS).

реклама

Данный бонусный "мегакупон" можно будет потратить с умом на игру AAA-класса. Допустим, вы соберетесь покупать Cyberpunk 2077. Его изначальная цена будет 2000 рублей. И за счет данного купона эта игра вам обойдется в 1350 рублей на выходе. Или другая ситуация: начинается распродажа, на которой продается какая-либо игра стоимостью в 2000 рублей. По скидке ее цена составляет 900 рублей. А с применением купона стоимость этой игры для вас составит всего ничего - 250 рублей.

Steam в этом году придется намного труднее конкурировать, чем когда-либо ранее.