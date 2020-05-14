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Epic Games Store намерены подарить каждому геймеру 650 рублей на игры в своем магазине, если вы заберете Ведьмак 3 или GTA 5

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Магазин от создателей Fortnite выкатил по-настоящему тяжелую артиллерию. На этой неделе во всю идет бесплатная раздача GTA 5, причем, Epic Games Store не поскупились и раздают специальное премиальное издание игры с миллионами долларов в онлайн валюте. На следующей неделе состоится бесплатная раздача Ведьмак 3: Дикая Охота, которая также продлится всего неделю. Но и на этом Epic Games Store не собирается останавливаться: если вы за эти две недели заберете какую-либо из этих игр, то вам станет доступен бонусный купон, стоимость которого эквивалентна 650 рублям.

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Итак, что это за купон такой? Это мегабонус или, если быть в стиле магазина, epic bonus, который дарит вам скидку в 650 рублей для тех игр, общая стоимость которых превышает 899 рублей. Данный "epic coupon" не распространяется на дополнения к играм, а также на предварительные заказы. Также будьте крайне внимательны: купон будет действовать лишь до 1 ноября 2020 года (в эту дату, скорее всего, начнется Хэллоуинская распродажа как в Steam, так и в EGS).

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Данный бонусный "мегакупон" можно будет потратить с умом на игру AAA-класса. Допустим, вы соберетесь покупать Cyberpunk 2077. Его изначальная цена будет 2000 рублей. И за счет данного купона эта игра вам обойдется в 1350 рублей на выходе. Или другая ситуация: начинается распродажа, на которой продается какая-либо игра стоимостью в 2000 рублей. По скидке ее цена составляет 900 рублей. А с применением купона стоимость этой игры для вас составит всего ничего - 250 рублей.

Steam в этом году придется намного труднее конкурировать, чем когда-либо ранее.

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Теги

халява ведьмак 3 бесплатная раздача ведьмак 3: дикая охота gta 5 гта 5
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Me4tatelI&gt;
20:30
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Batareykin
20:30
Ассортимент распродажи (с учётом купона) Control — 649 рублей Red Dead Redemption 2 — 1999 рублей (1349 рублей) Borderlands 3 — 999 рублей (349 рублей) Anno 1800 — 999 рублей (349 рублей) Satisfactory...
Забрать бесплатную GTA 5 из EGS не получится - сервера магазина Epic Games Store не отвечают
Ерлан Акпаев
20:28
мне о таком в моей организации только мечтать, недавно отказали в закупе i5-8400 что якобы оперативка 8 гигов не двумя планками, теперь после короны и просевшей нефти вообще ничего не видать.
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Me4tatelI&gt;
20:28
популярный его же кто хотел давно скачал и играет) а сейчас многие поперлись именно качать игру)
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача GTA 5, которая продлится всю неделю - ждем ответ Steam
Ry Zen
20:28
А-ха! Так это ж Зелот!))
Microsoft отказалась от 32-битной версии Windows 10 – сотни миллионов пользователей не получат новых глобальных обновлений
Me4tatelI&gt;
20:26
за что белок то?)
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача GTA 5, которая продлится всю неделю - ждем ответ Steam
McArcher
20:26
CPU Affinity https://en.wikipedia.org/wiki/Processor_affinity
Стали известны характеристики и примерные сроки выхода процессоров Intel Core 12-го поколения Alder Lake-S – DDR 5 4800, PCIe 4.0 и 16 ядер в настольном сегменте
StonedAstronaut
20:26
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Me4tatelI&gt;
20:24
конечно он и продлил жизнь игры на пару лет))
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача GTA 5, которая продлится всю неделю - ждем ответ Steam
Batareykin
20:24
хз я забрал ровно в 18-оо https://youtu.be/VHc8JUvs6wM
Забрать бесплатную GTA 5 из EGS не получится - сервера магазина Epic Games Store не отвечают
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