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Наступил тот самый день, когда GTA V стала бесплатной. И да, вы все правильно поняли, GTA 5 - одна из самых желанных и любимых геймерами игр современности стала бесплатной. Epic Games Store сделала ход конем, просто втоптала конкурентов в грязь таким подарком для всех геймеров. Нельзя не сказать, что сейчас репутация Steam находится под угрозой! Ведь дядюшке Гейбу просто нечем ответить на такой серьезный подарок от EGS. Даже раздав бесплатно сотню-другую инди-проектов, Steam все равно не сможет привлечь такое число аудитории, которое привлечет бесплатная раздача Grand Theft Auto V в магазин конкурента.

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Еще никогда такого не было, что бесплатной становилась по-настоящему культовая игра, которая до сих пор занимает первые места в топах продаж Steam и на консолях. И у геймеров будет целая неделя, чтобы скачать Grand Theft Auto V бесплатно. И самое главное, что абсолютно легально

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А теперь давайте переместимся на сторону Steam и попробуем предугадать, какая бесплатная раздача нас ждет в Steam в будущем, чтобы вернуть геймеров в магазин дядюшки Гейба.

Итак, GTA 5 вышла на PC 26 марта 2015, более 5 лет назад.

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В том же году вышло много других отличных игр на PC, среди которых самой культовой является Ведьмак 3: Дикая Охота.

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Согласитесь, что другие игры того года ни в коем случае не могут сравниться с GTA 5 по уровню преданности фанатов. Так что самый адекватный ход от Steam будет следующий - выкупить хотя бы на пару дней Ведьмак 3: Дикая Охота у CD PROJEKT RED и раздавать его бесплатно. Так Steam не просто защититься от "критического удара" EGS, а парирует его, что также даст шанс на настоящий рипост.

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А какой ответ от Steam ждете вы?