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Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача GTA 5, которая продлится всю неделю - ждем ответ Steam

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Наступил тот самый день, когда GTA V стала бесплатной. И да, вы все правильно поняли, GTA 5 - одна из самых желанных и любимых геймерами игр современности стала бесплатной. Epic Games Store сделала ход конем, просто втоптала конкурентов в грязь таким подарком для всех геймеров. Нельзя не сказать, что сейчас репутация Steam находится под угрозой! Ведь дядюшке Гейбу просто нечем ответить на такой серьезный подарок от EGS. Даже раздав бесплатно сотню-другую инди-проектов, Steam все равно не сможет привлечь такое число аудитории, которое привлечет бесплатная раздача Grand Theft Auto V в магазин конкурента.

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Еще никогда такого не было, что бесплатной становилась по-настоящему культовая игра, которая до сих пор занимает первые места в топах продаж Steam и на консолях. И у геймеров будет целая неделя, чтобы скачать Grand Theft Auto V бесплатно. И самое главное, что абсолютно легально

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А теперь давайте переместимся на сторону Steam и попробуем предугадать, какая бесплатная раздача нас ждет в Steam в будущем, чтобы вернуть геймеров в магазин дядюшки Гейба.

Итак, GTA 5 вышла на PC 26 марта 2015, более 5 лет назад.

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В том же году вышло много других отличных игр на PC, среди которых самой культовой является Ведьмак 3: Дикая Охота.

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Согласитесь, что другие игры того года ни в коем случае не могут сравниться с GTA 5 по уровню преданности фанатов. Так что самый адекватный ход от Steam будет следующий - выкупить хотя бы на пару дней Ведьмак 3: Дикая Охота у CD PROJEKT RED и раздавать его бесплатно. Так Steam не просто защититься от "критического удара" EGS, а парирует его, что также даст шанс на настоящий рипост.

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А какой ответ от Steam ждете вы?

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Сейчас обсуждают

E1nher1
19:00
Гейб нас не бросит! Итак коесочку бесплатной сделал на радость детишкам Хахаха
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача GTA 5, которая продлится всю неделю - ждем ответ Steam
Batareykin
19:00
http://media.cackle.me/0/99/3bf8b15f3f99ab0643bb363fa1864990.jpg
Epic Games случайно подтвердила, что сегодня в EGS стартует бесплатная раздача Grand Theft Auto V
corsi
18:58
Ну вот, теперь все стало ясно. Правда, в первых Теслах будет "всего лишь" 6912 ядер, и памяти 40 Гб, но со временем скорее всего и чип без отключенных блоков появится.
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Saint_Diver
18:57
скорее губозакаточную машинку по $9,99
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача GTA 5, которая продлится всю неделю - ждем ответ Steam
E1nher1
18:56
А там еще в Steam Алан Вейк за 36 рублей. Прошел в свое время, проходняк.
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача GTA 5, которая продлится всю неделю - ждем ответ Steam
~kosyan
18:53
Тут нужны 8х16 линий PCI-E, у хеонов не хватило
NVIDIA отказалась от использования процессоров Intel Xeon в пользу гораздо более быстрых AMD EPYC Rome в новом суперкомпьютере за 200 тысяч долларов
Ерлан Акпаев
18:53
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E1nher1
18:52
Надеюсь, что сервера ЖТА онлайн будут в отдельном егсном "загоне". Чтобы местное комьюнити не мешало Стим-элите.
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача GTA 5, которая продлится всю неделю - ждем ответ Steam
Сергей Скайокер
18:51
ну всё приехали теперь интелобои будут на интеловских. встройках сидеть в дань протеста
NVIDIA отказалась от использования процессоров Intel Xeon в пользу гораздо более быстрых AMD EPYC Rome в новом суперкомпьютере за 200 тысяч долларов
Farid Kovalenko
18:50
А чё 15 рублей? Я за 0 забрал.
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача GTA 5, которая продлится всю неделю - ждем ответ Steam
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