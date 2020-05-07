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И вновь в Steam началась шикарная раздача игр, которая позволит вам пополнить свою игровую библиотеку семью проектами. Но 7 халявных игр в Steam - это еще не все. Сегодня нас ждет отличная скидка на отличный проект от отечественных разработчиков. "Мор (утопия)" - игра крайне рекомендуется к покупке и прохождению, тем более, что за 29 рублей.

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Халява Steam

Showdown Bandit - это (по крайней мере, пока) короткая хоррор-игра о марионетках, цель которой состоит в том, чтобы ... перейти в последующие комнаты и встретить все более странных марионеток. Тем не менее, игра довольно жуткая и держит вас в напряжении. Пока игра обладает только первым эпизодом, но вскоре выйдет и продолжение.

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Раздача игр Anomaly Game Collection - вам потребуется перейти по ссылке ввести свою почту (можно и не свою). Далее вам на указанную почту придет ключ. Этот ключ подарит вам в Steam целых 5 игр, если его активировать на своем аакаунте.

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Evil Genius - еще одна халявная игра. Вам потребуется перейти по ссылке, далее зарегистрироваться, после этого указать свой Steam. Требуется всего лишь ответить на несколько вопросов, после этого игра автоматически появится на вашем аккаунте Steam уже в библиотеке.

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Мор (утопия)

И почти за даром вам предлагается забрать легендарную Мор (утопия) по скидке в 90% (29 рублей).

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"Мор" - это нетипичная игра от отечественного разработчика. Самое точное описание игры - песочница-выживание в чумном городе. Окунитесь в атмосферу мора, копайтесь в мусоре, убивайте, ищите медикаменты, спасайте жизни и выживайте. Вам предстоит отыграть за одного из трех персонажей, каждый со своей судьбой и уникальной историей. Если вы любите игры за сюжет и атмосферу, то эта игра определенно будет стоить вашего внимания.