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Intel опубликовала фотографию огромного графического процессора, который использует систему сокетов. Никто не знал, что это такое, пока Раджа Кодури из Intel не назвал его «отцом всех». Это собственное имя для конкретного графического процессора Xe. Intel Xe - это новые парадоксальные процессоры Intel, которые способны совершить революцию на рынке GPU.

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Этот графический процессор по-настоящему странный. Как видно из изображения, снаружи он больше похож на CPU, чем на GPU. Он имеет почти три тысячи контактов и теплораспределитель.

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Этот процессор будет обладать десятками миллиардов транзисторов. В настоящее время этот графический процессор не подлежит какой-либо классификации, поскольку информация , предоставленная Intel, противоречива. Ранее Кодури говорил, что «отцом всех» является продукт Xe HP (высокая производительность). Позже он также упомянул, что этот чип поддерживает BF16, очень нишевый формат вычисления AI. BF16 является подтвержденной, эксклюзивной функцией Xe HPC (высокопроизводительные вычисления). Следовательно, этот чип может быть продуктом Xe HPC ...

Xe HP ориентирован на игры и рабочие станции. Утечки указывают на то, что число его ядер составляет от 1024 до 4096. Xe HPC предназначен для серверов и оптимизирован для искусственного интеллекта и научной работы. Один разрабатываемый продукт HPC называется Ponte Vecchio, он, как говорят, имеет 1024 ядра, но на сегодняшний день является самым мощным ускорителем, разрабатываемым Intel благодаря своей сложной подсистеме памяти и разнообразию ядер и операций, которые он поддерживает.

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Независимо от того, что именно представляет собой этот GPU, «отец всего», несомненно, будет иметь "мать всех ценников", так что вам лучше начать экономить, если вы собираетесь обзавестись чем-то подобным. Xe HP выпустят где-то в этом году, а Ponte Vecchio будет готов в конце 2021 года.