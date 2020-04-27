Праздник геймера - в Steam стартовала бесплатная раздача Total War: SHOGUN 2
Свершилось! Мы целый месяц ждали начала халявной раздачи столь прекрасной игры. И вот в магазине дядюшки Гейба началась долгожданная раздача во многом лучшей части из серии Total War. Встречайте Total War: SHOGUN 2!
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Total War: Shogun 2 почти идеален во всех отношениях. У него отличная графика и оптимизация, захватывающий игровой процесс и баланс, а звуковые эффекты погружают вас в игру с головой.
рекламаДействие игры происходит в феодальной Японии, когда японцы только познакомились с порохом. Вам предлагается около 65 территорий для завоевания. Основная цель игры состоит в том, чтобы захватить Киото в центре карты и удерживать его в течение года, чтобы стать сёгуном, а затем захватить столько областей, сколько требуется для выбранной вами кампании, от половины острова до почти всей Японии.
Total War: Shogun 2 - это настоящая классика серии Total War, соблюдающая традиции прошлых частей франшизы.
рекламаЭто самая лояльная к игроку часть Total War из всех, которые есть на данный момент и которые являются "традиционными" представителями серии. Поэтому, если вы никогда не играли в игры серии Total War, вам следует познакомиться с франшизой именно с этой части.
Даже если вы не приветствуете восточный сеттинг в компьютерных играх, все равно попробуйте дать Total War: Shogun 2 шанс, ведь на игру до раздачи было написано 18325 обзоров, 90% из которых положительные.
рекламаЗабрать игру бесплатно можно уже сейчас, но сервера Steam пока что перегружены и цена может не обновиться!
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