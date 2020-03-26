Mount & Blade II: Bannerlord может не выйти в запланированный срок из-за пандемии коронавируса
TaleWorlds Entertainment, разрабатывающая Mount & Blade II: Bannerlord, не так давно заявила, что в связи с коронавирусной угрозой компанией было принято решение закрыть офисы и перевести всех разработчиков на столь популярную сегодня "удаленку". "Игроделы" будут заниматься работой на удалении столько времени, сколько потребуется для "усмирения" пандемии коронавируса, так как руководство компании беспокоиться за своих сотрудников.
рекламаТакже разработчик в своем заявлении о закрытии офисов компании дал рекомендацию всем фанатам серии Mount & Blade прислушиваться к указаниям Всемирной Организации Здравоохранения для обеспечения собственной безопасности.
рекламаВероятность довольно велика, что долгожданную Mount & Blade II: Bannerlord снова перенесут, однако турецкие разработчики уверены в своих силах и дают обещание фанатам, что на этот раз их долгострой уж точно увидит свет в запланированную дату (31/03/20). Правда о качестве продукта речи и не шло, зато TaleWorlds Entertainmt уже огласили цену своего проекта - 49.99/€49.99/£39.99. Цена для России ожидаемо будет в пределах от 1500 до 2000 рублей.
Если игре все-таки суждено "увидеть свет" 31 марта текущего года, то официальная цена для России уже должна "всплыть" в Steam в ближайшие пару дней.
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