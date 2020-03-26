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TaleWorlds Entertainment, разрабатывающая Mount & Blade II: Bannerlord, не так давно заявила, что в связи с коронавирусной угрозой компанией было принято решение закрыть офисы и перевести всех разработчиков на столь популярную сегодня "удаленку". "Игроделы" будут заниматься работой на удалении столько времени, сколько потребуется для "усмирения" пандемии коронавируса, так как руководство компании беспокоиться за своих сотрудников.

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Также разработчик в своем заявлении о закрытии офисов компании дал рекомендацию всем фанатам серии Mount & Blade прислушиваться к указаниям Всемирной Организации Здравоохранения для обеспечения собственной безопасности.

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Вероятность довольно велика, что долгожданную Mount & Blade II: Bannerlord снова перенесут, однако турецкие разработчики уверены в своих силах и дают обещание фанатам, что на этот раз их долгострой уж точно увидит свет в запланированную дату (31/03/20). Правда о качестве продукта речи и не шло, зато TaleWorlds Entertainmt уже огласили цену своего проекта - 49.99/€49.99/£39.99. Цена для России ожидаемо будет в пределах от 1500 до 2000 рублей.

Если игре все-таки суждено "увидеть свет" 31 марта текущего года, то официальная цена для России уже должна "всплыть" в Steam в ближайшие пару дней.

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