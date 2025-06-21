Firebat Huan 16 Pro 2025 предлагается в двух конфигурациях: 16 Гб RAM и 1 Тб SSD или 32 Гб RAM и 1 Тб SSD.

Firebat представила новый ноутбук Huan 16 Pro 2025 года. Новинка оснащается процессором AMD Ryzen 9-8940HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060. Доступны две конфигурации: с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD за 6249 юаней (68 000 рублей), и с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD за 6599 юаней (72 000 рублей).

Общий вес ноутбука составляет 2,15 кг, толщина - 18,9 мм. Корпус изготовлен из белого алюминиевого сплава с использованием трехстороннего процесса электрофореза ACD. Устройство оснащено полноразмерной клавиатурой с RGB-подсветкой. Новинка питается от встроенного аккумулятора емкостью 80 Втч.

Процессор AMD Ryzen 9-8940HX имеет 16 ядер и 32 потока. Оперативная память - DDR5 объемом 16 ГБ или 32 ГБ с частотой 5200 МГц. Накопитель - SSD PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 имеет TGP 115 Вт. Система охлаждения включает два вентилятора, три тепловые трубки и два вентиляционных отверстия.

Ноутбук оснащен 16-дюймовой IPS-панелью. Разрешение экрана составляет 3200x2000 пикселей. Частота обновления - 165 Гц. Панель обеспечивает 100% покрытие цветового пространства DCI-P3 и глубину цвета 10 бит.

Новинка поддерживает беспроводную связь Bluetooth 5.2. На левой стороне корпуса расположены: один сетевой порт RJ45 2.5G, один порт USB-C с поддержкой питания до 100 Вт, один порт USB-A 3.2 Gen 1 и один аудиовыход 3,5 мм. На задней панели расположились: один порт USB-C, один порт Mini DisplayPort 1.4 и один порт HDMI 2.1. На правой стороне находятся: два порта USB-A 3.2 Gen 1 и слот для чтения карт памяти SD.