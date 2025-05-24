AOC Q27B35 основывается на разогнанной до 120 Гц IPS-панели.

AOC продолжает укреплять свои позиции на рынке мониторов, анонсировав новинку — модель Q27B35. Монитор с диагональю 27 дюймов и разрешением 2K (2560×1440 пикселей) получил ключевое улучшение — разгон IPS-панели со стандартных 100 Гц до 120 Гц, сохранив доступную цену в 729 юаней (примерно 100 долларов).

Основным отличием Q27B35 от предшественников стала повышенная частота обновления. Если раньше панель работала на родных 100 Гц, то теперь благодаря разгону она достигает 120 Гц, что особенно оценят геймеры. Панель обеспечивает скорость отклика 1 мс (MPRT) и 4 мс (GtG), минимизируя размытие в динамичных сценах. При этом яркость остается на уровне 250 нит, а статическая контрастность — 1000:1, что соответствует стандартам бюджетного сегмента.

Q27B35 сохранил лаконичный дизайн предшественника. Подставка позволяет регулировать наклон, а поддержка крепления VESA 100×100 мм дает возможность установить монитор на стену или альтернативный кронштейн. Из интерфейсов доступны HDMI 2.0 и DisplayPort, что позволяет подключить ПК, консоль или ноутбук.