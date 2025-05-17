Core F50X3S оснащается HVA-панелью с яркостью 400 нит.

Core анонсировала выпуск нового 24,5-дюймового игрового монитора F50X3S с разрешением Full HD (1920×1080) и частотой обновления 300 Гц. Новинка уже доступна для покупки по цене 599 юаней (примерно 85 долларов) и обещает стать отличным выбором для киберспортсменов и любителей динамичных игр.

Монитор оснащен HVA-панелью, которая сочетает преимущества IPS и VA-матриц. Она обеспечивает время отклика 1 мс (GtG), что минимизирует размытие в fast-paced играх. Благодаря статической контрастности 3000:1 и яркости 400 кд/м2 изображение остается четким даже в темных сценах. По заверениям производителя, пиковая яркость достигает 400 нит.

Цветопередача также находится на высоком уровне: охватываемый цветовой спектр соответствует стандарту DCI-P3 на 90%, а гамма sRGB покрывается практически полностью — 99%.

F50X3S оснащен двумя портами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4 и аудиоразъемом 3,5 мм. Подставка позволяет регулировать монитор по наклону, а крепление VESA 100×100 мм позволяет закрепить монитор на стене.