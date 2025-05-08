Sennheiser предлагает к покупке Accentum Open с перфорированной конструкцией, что минимизирует пассивное шумоподавление.

Sennheiser, известный производитель аудиотехники, представила новые беспроводные наушники Accentum Open. Новинка уже доступна к покупке за 90 евро в двух цветах — черном и кремовом.

Accentum Open — это внутриканальные наушники с перфорированной конструкцией, что минимизирует пассивное шумоподавление. По заявлению Sennheiser, такая конструкция позволяет оставаться на связи с окружающим миром: пользователь слышит сигналы транспорта, голоса и другие важные звуки без необходимости активировать режим прозрачности. Активное шумоподавление (ANC) отсутствует.

Основой звучания стали 11-миллиметровые динамические драйверы, которые, по словам производителя, обеспечивают детальный и сбалансированный звук с акцентом на естественность звучания.

На одном заряде наушники работают до 6 часов, а с кейсом — до 28 часов. Полная зарядка занимает около часа. Модель поддерживает Bluetooth 5.3 с кодеками SBC и AAC, но лишена поддержки aptX или LDAC для lossless-аудио. Управление осуществляется через сенсорную панель на наушниках, а одновременное подключение к 8 устройствам упрощает переключение между гаджетами. Сертификация по стандарту IPX4 позволяет не бояться дождя или пота. Наушники и зарядный кейс вместе весят 38 граммов.