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Zerox852
United Innovation выпустила 24,5-дюймовый 2К монитор 25G2S Plus с частотой 240 Гц
United Innovation 25G2S Plus основывается на IPS-панели с яркостью 400 нит.

United Innovation анонсировала выход нового игрового монитора 25G2S Plus. Новинку с диагональю 24,5 дюйма, разрешением 2K (2560×1440) и частотой обновления 240 Гц можно приобрести по цене 999 юаней (140 долларов или 11 000 рублей).

Монитор оснащен быстрой IPS-панелью, сочетающей скорость отклика 1 мс (GtG) и широкие углы обзора. Частота 240 Гц обеспечивает плавную картинку в динамичных сценах при этом разрешение 2K гарантирует высокую детализацию, а яркость 400 нит позволяет комфортно использовать устройство даже в хорошо освещенных помещениях.

Несмотря на 8-битную палитру, монитор охватывает 96% DCI-P3 и 99% sRGB, что позволяет использовать его не только для игр, но и для работы с графикой. Статическая контрастность 1000:1 дополняет глубину изображения, хотя поддержка HDR в модели не заявлена.

25G2S Plus получил минималистичный корпус с поддержкой настенного крепления VESA 75×75 мм. Подставка регулируется по высоте, углу наклона и позволяет поворачивать экран на 90 градусов.

Для подключения доступны 2 порта HDMI 2.1, 2 порта DisplayPort 1.4 и аудиоразъем 3,5 мм.

 

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Сейчас обсуждают

cag
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MD A
09:08
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nonses84
08:58
Интересно какое это там повышение производительности , если в 11 вынь потребляется раза в два больше оперативки и процессов задействуется раза в три больше? Маркетинг такой маркетинг... 🤦
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Andrey Kovalchuk
08:56
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max1024
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Плюсую! Хороший получился материал, как и сама мать с тверским духом ))
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08:51
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ebatoryi
08:42
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Андрей Емельянов
08:35
Какая чушь. Читал и удивлялся технической безграмотности автора, непониманию сути вещей и погоней за хайпом.
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