Mercedes прекращает выпуск компактных фургонов Citan и T-Class.

Немецкий автогигант Mercedes-Benz объявил о прекращении производства компактных городских фургонов Citan и T-Class к середине 2026 года. Причина — резкое падение продаж и стратегическая переориентация бренда на крупные коммерческие модели, такие как Vito, V-Class и Sprinter, которые приносят более высокую маржу и соответствуют имиджу премиального производителя.

История Citan началась в 2012 году, когда Mercedes представил фургон, созданный на базе Renault Kangoo, но с фирменной звездой на капоте. Модель позиционировалась как доступное премиум-решение для курьеров и малого бизнеса. В 2021 году линейку дополнил T-Class — более стильная и технологичная версия, а затем полностью электрический EQT, призванный завоевать экологически сознательных клиентов.

Однако, несмотря на обновления и зеленую модификацию, продажи T-Class (включая EQT) в 2024 году рухнули на 31%, согласно данным немецкого агентства KBA. Для бренда, нацеленного на лидерство в премиум-сегменте, это стало явным сигналом: компактные модели не оправдывают ожиданий.

Mercedes делает ставку на крупные фургоны, где доминирует десятилетиями. Vito, V-Class и Sprinter приносят до 50% прибыли в коммерческом сегменте компании. «Большие модели позволяют минимизировать компромиссы между функциональностью и роскошью, а их премиальность оправдывает высокую цену», — отмечает издание Automobilwoche.

Кроме того, разрыв партнерства с Renault лишил Citan платформенной основы — Kangoo следующего поколения уже не будет адаптирован под Mercedes. Это не первый провал коллабораций: ранее пикап X-Class, созданный на базе Nissan Navara, был снят с производства через три года из-за низкого спроса.