Tezeus E-Bike C6T оснащается 5-дюймовым Full HD-экраном с интеграцией Google Maps.

Tezeus продолжает расширять линейку премиальных электровелосипедов, представив новинку — C6T. Модель доступна для предзаказа по цене 2699 евро. Первые поставки запланированы на июль 2025 года, а выбор цветов ограничен вариантами — Evening Rose и Slate Blue.

C6T выделяется встроенным модулем eSIM, обеспечивающим постоянное подключение к сети, и GNSS-навигацией для точного позиционирования. Интеграция с Google Maps позволяет планировать маршруты прямо на 5-дюймовом Full HD-экране. Управление упрощает IoT-модуль: разблокировка происходит по отпечатку пальца, а данные о поездках синхронизируются со смартфоном.

Главная фишка модели — радар миллиметрового диапазона, сканирующий пространство сзади и предупреждающий о приближающихся автомобилях вибрацией или звуковым сигналом.

Сердцем C6T стал электродвигатель (60 Нм крутящего момента) с датчиком усилия, адаптирующийся к стилю езды. Съемная батарея на 540 Вт·ч обеспечивает до 130 км на одном заряде. Её можно использовать как powerbank (65 Вт через USB PD 3.1) и зарядить до 80% за 3 часа.

У велосипеда амортизационная вилка и гидравлические тормоза Shimano, общий вес составляет 23,8 кг.