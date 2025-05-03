AOC Q27G4Z доступен к покупке по рекомендованной цене 180 долларов.

AOC расширила линейку игровых мониторов, выпустив на JD.com модель Q27G4Z с диагональю 27 дюймов и разрешением 2560×1440 пикселей. Новинка привлекает внимание не только высокой частотой обновления матрицы, разогнанной до 260 Гц, но и балансом между качеством изображения и доступной ценой — 1299 юаней (180 долларов США или 15 000 рублей).

Основной акцент в Q27G4Z сделан на сочетание скорости и качества изображения. Новинка оснащается разогнанной IPS-панелью с временем отклика 1 мс (GtG), что минимизирует размытие в динамичных сценах. Максимальная частота обновления увеличена до 260 Гц (ранее в линейке AOC доминировали модели с 240 Гц), что особенно оценит киберспортивная аудитория. При этом разрешение 2K обеспечивает детализацию, превосходящую стандарт Full HD, а пиковая яркость достигает 450 нит.

Цветовые возможности Q27G4Z включают поддержку 10-битной глубины цвета (8-бит + FRC) и охват 97% цветового пространства DCI-P3. Статическая контрастность на уровне 1000:1 дополняет чёткость изображения, а технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту обновления с видеокартой для устранения артефактов разрыва кадров.

Монитор получил многофункциональную подставку с регулировками по наклону, высоте и повороту, позволяющую настроить положение экрана под любой сценарий. Для экономии пространства корпус с толщиной рамок менее 5 мм поддерживает настенное крепление VESA 100×100 мм.

Из интерфейсов выделены HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, обеспечивающие передачу сигнала 2K 260 Гц без компромиссов, а также 3,5-мм разъём для подключения наушников или колонок. Производитель подчёркивает использование экологичных материалов в конструкции и сниженное энергопотребление.