MagicBook Pro 16 2025 получил 16-дюймовый дисплей с разрешением 3К и частотой 165 Гц.

Honor представила в Китае линейку MagicBook Pro 16 2025. Ноутбук выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной 17,9 мм и весом 1,81 кг. Дизайн дополнен фирменной отделкой с ЧПУ и элементами «Meteor Arc», создающими эффект динамичного сияния. Пользователям доступны три цвета: космический Starry Grey, глубокий Midnight Black и переливающийся Aurora Blue.

Новинка получила IPS-панель с разрешением 3072 × 1920 пикселей и размером 16 дюймов. Частота обновления 165 Гц и время отклика 3 мс делают его идеальным для геймеров, а 100% охват DCI-P3 обеспечивает точную цветопередачу для дизайнеров. Защита зрения Honor Oasis Eye Protection и сертификация TÜV Rheinland снижают нагрузку на глаза при длительной работе.

Покупателям на выбор предоставлено два варианта MagicBook Pro 16 2025: с процессором Intel Core Ultra 5-225H или Ultra 9-285H. В паре с ними работают до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и SSD на 1 ТБ (PCIe 4.0). Для охлаждения Honor использует систему с двумя вентиляторами и пятью теплотрубками.

Базовая модель с Intel Ultra 5, 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD в цвете Starry Gray оценена в 6299 юаней (880 долларов или 71 000 рублей).