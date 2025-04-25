Старт продаж запланирован на 3 мая с ценой от 58 000 рублей.

HKC представил свой первый тонкий и легкий ноутбук — Jinghong 14 AI. Устройство сочетает премиальный дизайн, высокую производительность и экран с разрешением 2880×1800 пикселей при весе всего 1,09 кг. Старт продаж запланирован на 3 мая с ценой от 5099 юаней (примерно 58 000 рублей).

Корпус Jinghong 14 AI выполнен из алюминиево-магниевого сплава, обработанного методом ЧПУ, что обеспечивает прочность при толщине 15,9 мм. Безрамочный 14-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10, разрешением 2.8K (2880×1800), частотой обновления 120 Гц, яркостью 400 нит и 100% охватом sRGB занимает 91% площади корпуса благодаря узкой 3-миллиметровой рамке. В верхней части расположена компактная выдвижная камера.

Сердцем ноутбука стал процессор Intel Core Ultra 5 125H поколения Meteor Lake с гибридной архитектурой и встроенным NPU для задач ИИ. Модель оснащена 32 ГБ памяти LPDDR5X-6400 и SSD PCIe 4.0 на 1 ТБ. Система охлаждения с двумя вентиляторами и тепловыми трубками обеспечивает стабильную работу при шуме ниже 40 дБ.

Jinghong 14 AI предлагает богатый набор портов: HDMI 2.0, два USB-C 5 Гбит/с с поддержкой DP 1.4, USB-A 5 Гбит/с, два USB-A (5 Гбит/с и 480 Мбит/с) и 3,5-мм аудиоразъем. Беспроводные возможности подключения включают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Аккумулятор емкостью 60 Вт·ч обещает до 8-10 часов работы.