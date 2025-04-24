Anker Nebula X1 основан на RGB-лазере и способен проецировать картинку размером до 200 дюймов.

Anker’s Nebula представила свою новую разработку — проектор Nebula X1, предназначенный для кинопоказов на открытом воздухе. За 2999 евро (примерно 284 000 рублей) устройство объединяет лазерную 4K-картинку, интеллектуальную адаптацию под пространство и передовое охлаждение.

Проектор основан на RGB-лазере и поддерживает вывод изображения в разрешении 4K UHD (3840 × 2160 пикселей), создавая детализированную и реалистичную картинку с уровнем яркости до 3500 люменов. Nebula X1 оснащен системой автоматического определения пространства, позволяя настроить оптимальную геометрию изображения для конкретного помещения или площадки одним нажатием кнопки. Новинка имеет собственную контрастность 5000:1 и может проецировать изображение размером до 200 дюймов с переменного расстояния от 4 до 7 метров.

Одним из ключевых нововведений стало внедрение жидкости для охлаждения внутренних компонентов, что позволило снизить уровень шума до минимальных 26 дБ и повысить эффективность теплоотвода на 15%, гарантируя долгую и стабильную работу устройства.

Важнейшую роль играет звуковая составляющая — проектор оснащен четырьмя встроенными динамиками общей мощностью 40 Вт, способными формировать полноценное объёмное звучание, дополняемое поддержкой Dolby Atmos и Dolby Vision. Более того, Nebula X1 можно дополнить внешними акустическими системами посредством Wi-Fi, повышая мощность звука до 160 Вт.

Устройство построено на четырёхъядерном процессоре ARM Cortex-A55 с графикой Mali-G52 MC1, обеспечивая плавную обработку мультимедийного контента. Проектор располагает 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти и дополнен операционным интерфейсом Google TV с установленными сервисами Netflix, Hulu и YouTube. Управление проектором осуществляется через сенсорную панель на крышке устройства или с помощью пульта дистанционного управления.