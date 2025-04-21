Vivo официально презентовала бюджетный планшет Pad SE с большим 12,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5К и частотой 90 Гц.
Сердцем устройства стал процессор Snapdragon 4 Gen2, работающий совместно с графической системой Adreno 619L. Объем оперативной памяти варьируется от 6 до максимальных 8 ГБ. Максимальный объем твердотельного накопителя составляет 256 Гб.
Планшет обещает продолжительное время автономной работы благодаря батарее на 8500 мАч. Производитель заверяет, что срок службы батареи достигает 50 месяцев благодаря внедрению алгоритмов оптимизации энергопотребления и сохранения емкости аккумулятора.
Четыре встроенные стереодинамика обеспечивают качественное звучание музыки и фильмов независимо от положения устройства. Модель предлагается в трех цветовых решениях: синий, титановый и нейтрально серый.
Vivo Pad SE в модификации 6/128 Гб обойдется в 999 юаней (примерно 11 000 рублей).