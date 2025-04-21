4 внешние антенны мини-ПК Alpon X4 предназначены для приема сигналов Wi-Fi и 4G/LTE.

Sixfab анонсировал выпуск нового мини-ПК Alpon X4 Edge, построенного на базе Raspberry Pi Compute Module 4.

Alpon X4 Edge отличается четырьмя внешними антеннами, предназначенными для улучшения качества приема сигналов Wi-Fi и 4G/LTE, а также поддержки стандарта Bluetooth.

Размеры устройства составляют 11 × 10 × 3,5 см, причем антенны крепятся отдельно. Важной особенностью является возможность монтажа на DIN-рейку, что удобно для промышленного применения в качестве управляющего или мониторингового элемента различных технических установок.

Для расширения функционала предусмотрена дополнительная плата с GPIO-разъемами, куда можно подключить периферию. Из стандартных интерфейсных решений предусмотрены два порта USB 2.0, гигабитный Ethernet-порт и дополнительный порт Ethernet со скоростью 100 Мбит/с. Пользователи могут выводить картинку на внешний дисплей.

Мини-компьютер способен получать питание через порт USB Type-C либо обычный кабель постоянного тока с рабочим напряжением от 9 до 30 вольт. Комплект поставки включает оперативную память объёмом 8 ГБ LPDDR5 и внутренний накопитель на 32 ГБ eMMC-памяти. Стоимость устройства заявлена производителем в размере €550.