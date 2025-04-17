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Zerox852
Обновленный Новый Subaru Outback увеличили в размерах, но технических изменений не сделали
Обновленный Subaru Outback сохранил полный привод и получил те же два варианта двигателей, что и его предшественник.

К юбилею своего популярного универсала, Subaru выпустила обновленную версию Outback.

Несмотря на значительные внешние изменения, автомобиль сохранил постоянный полный привод. Дорожный просвет остался на уровне 22 сантиметров.

Модель 2026 года предложит покупателям знакомый выбор силовых агрегатов: базовая версия комплектуется двигателем атмосферного типа мощностью 180 лошадиных сил (против 182 у предыдущей версии), тогда как топовая комплектация оборудована 2,4-литровым турбомотором, выдающим 260 лошадей. Оба мотора работают совместно с бесступенчатым вариатором CVT.

Главная особенность новинки — радикально переработанная внешность. Внутри автомобиля тоже немало новшеств. Обновленная приборная панель представлена современным цифровым кластером размером 12,3 дюйма, а мультимедийная система получила большой сенсорный экран диагональю 12,1 дюйма.

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#кроссовер #subaru #subaru outback
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Igor Jampelo
23:40
Ну я хз что тут, тут 3060 быстрее чем 4060 Ти, видимо заточка под 3000 серию
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23:38
да ща на поржать найду на ютубе
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Igor Jampelo
23:38
ты бред пишешь
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23:37
мне глубоко по че ты там нафейкометишь .вот вообще -факт то что моя 4060 равна тут а твоего конча нет вообще.пшел вон уо 70 фпс у него .ну да как у 4060 .ты сразу свою уж с 3090 сравни.реально шизофре...
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Укротитель Укропов
23:37
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Ну я помню когда проходил этот Дум, как раз с РТ, там было по меньшей мере 70 фпс, и у меня даже этот Дум есть, т к понравился, я могу и затестить, это почему то только 2000 серия так слилась, потому ...
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Igor Jampelo
23:30
какой меньше нагрузка, он и с ДЛСС будет грузить на полную, просто с большим фпс, да ты мне сам надоел со своим куском г, ищешь как оправдать этот фризящий кусок кала
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
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