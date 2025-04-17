К юбилею своего популярного универсала, Subaru выпустила обновленную версию Outback.
Несмотря на значительные внешние изменения, автомобиль сохранил постоянный полный привод. Дорожный просвет остался на уровне 22 сантиметров.
Модель 2026 года предложит покупателям знакомый выбор силовых агрегатов: базовая версия комплектуется двигателем атмосферного типа мощностью 180 лошадиных сил (против 182 у предыдущей версии), тогда как топовая комплектация оборудована 2,4-литровым турбомотором, выдающим 260 лошадей. Оба мотора работают совместно с бесступенчатым вариатором CVT.
Главная особенность новинки — радикально переработанная внешность. Внутри автомобиля тоже немало новшеств. Обновленная приборная панель представлена современным цифровым кластером размером 12,3 дюйма, а мультимедийная система получила большой сенсорный экран диагональю 12,1 дюйма.