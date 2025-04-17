ASUS TUF A14 получил 14-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K и частотой обновления 165 Гц.

ASUS выпустила новый игровой ноутбук TUF Gaming A14 с восьмиядерным процессором AMD Ryzen AI 7 350 с функцией ускорения ИИ и высокопроизводительной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060.

Новый процессор отличается наличием встроенного модуля обработки нейронных сетей (NPU), способного обеспечить до 50 триллионов операций в секунду, позволяя комфортно взаимодействовать с функциями распознавания движений рук, коррекции взгляда и инструментами помощника Windows Copilot. А также поддерживает Deep Learning Super Sampling версии 4 (DLSS 4), реалистичную трассировку лучей и искусственный интеллект, оптимизирующий качество изображения и обработку видеопотоков.

Ноутбук оснащен дисплеем диагональю 14 дюймов с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления экрана в 165 Гц, охватом цветовой палитры 100% sRGB и максимальной яркостью 400 нит. Дополнительно экран совместим с технологией синхронизации частоты обновления NVIDIA G-Sync.

Максимальная конфигурация устройства предусматривает установку до 32 гигабайт оперативной памяти формата LPDDR5X и двух накопителей типа M.2 NVMe PCIe Gen 4 общим объемом до 2 терабайт. За качественное звучание отвечают динамики с поддержкой аудиоформата Dolby Atmos и технология искусственного подавления шума.

Что касается интерфейсов, геймерская линейка традиционно оснащена современными портами: среди них универсальный интерфейс USB Type-C с Thunderbolt 4, позволяющий передавать данные и заряжать ноутбук одновременно, стандартный HDMI 2.1 для вывода изображения на внешний монитор, пара классических разъемов USB-A и слот для карт памяти microSD стандарта UHS-II. А для беспроводного подключения предусмотрен быстрый модуль Wi-Fi 6E. Ноутбук питается от аккумулятора емкостью 73 Вт⋅ч.

Конкретные цены и сроки выхода модели на рынок пока остаются неизвестны.