Explorer 4.3 оснащается электродвигателем с крутящим моментом до 70 Нм.

Aldi анонсировал старт продаж электровелосипеда Entdecker 4.3 от бренда Prophete уже с 13 апреля. Покупателям будут предложены две модификации: классический вариант с ромбовидной рамой и версия с прогулочной конфигурацией. Стоимость велосипеда составит 1699 евро.

Электродвигатель с крутящим моментом до 70 Нм расположен в центре рамы, обеспечивая оптимальное распределение веса. Особенностью является наличие системы поддержки, основанной на датчике крутящего момента, которая автоматически регулирует уровень помощи в зависимости от усилий велосипедиста. Аккумуляторная батарея на 540 Вт·ч интегрирована прямо в раму, что улучшает внешний вид и балансировку велосипеда. Заявленный запас хода достигает 170 км, хотя такой показатель возможен лишь при идеальных условиях эксплуатации и минимальном уровне поддержки.

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Электровелосипед оборудован цветным многофункциональным дисплеем с разъемом USB Type-C для зарядки устройств. Трансмиссия представлена 10-скоростной системой MicroShift XLE, а подвеска включает амортизационную вилку SR Suntour NEX e28. Тормозная система состоит из гидравлических дисковых тормозов, предусмотрена установка багажника и крыльев. Подседельный штырь регулируется, а покрышки Continental DoubleFighter обеспечивают надежную защиту от проколов. Общий вес велосипеда составляет 27,4 кг, дополнительно поддерживается функция поиска устройства через сервис Apple Find My.