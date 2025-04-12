На замену A-классу приходит обновленный CLA, под сокращение попал и B-Class.

Стало известно, что в будущем базовая модель бренда Mercedes-Benz изменится. Это означает, что у популярной линейки A-Class не будет прямого наследника. Технический директор компании Маркус Шефер подтвердил планы по значительному сокращению количества моделей в сегменте компактных автомобилей — с семи до четырех. Таким образом, под сокращение попал и B-Class.

Эти шаги направлены на экономию ресурсов и акцентирование внимания на моделях премиум-класса с высокой доходностью.

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С уходом A-Class порог входа в мир Mercedes-Benz станет значительно выше. Текущая цена на A 180 стартует с отметки в 34 252 евро, в то время как ожидаемые цены на новую модель CLA, скорее всего, начнутся с 40 000 евро.

Однако поклонники компактных моделей Mercedes могут рассчитывать на приятные новости: помимо обновленного CLA, планируется выпуск компактного внедорожника, вдохновленного дизайном легендарного G-Class. Этот "Baby G-Class" призван сохранить присутствие бренда в сегменте компактных автомобилей. С учетом выхода новых моделей GLA и GLB, Mercedes продолжает уделять внимание внедорожникам, но не собирается полностью покидать сегмент компактных авто.