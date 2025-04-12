Часы разработаны совместно с MondaySleepingClub и предлагают 5-летний срок службы батареи.

Casio представила на китайском рынке новую модель часов DW-5610UU-3PRM, разработанную совместно с брендом одежды для отдыха MondaySleepingClub. Новинка ориентирована на молодежь, поддерживая идею расслабленного образа жизни и комфорта.

Дизайн часов сочетает в себе элементы минимализма и уютного стиля MondaySleepingClub. Корпус выполнен в зеленом цвете смолы, а на ремешке выгравированы слова «Sleep Well, Stay Healthy», отражающие философию бренда.

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Основанные на популярной модели DW-5600, часы оснащены цифровым дисплеем, заключённым в восьмиугольный безель. Среди функциональных возможностей присутствуют почасовые сигналы времени, многофункциональные будильники, секундомер с точностью до 1/100 секунды и таймер обратного отсчета. Благодаря белой светодиодной подсветке дисплей легко читается в темноте. Часы обладают водонепроницаемостью до 200 метров и рассчитаны на пятилетний срок службы батареи.

Casio MondaySleepingClub DW-5610UU-3PRM поступят в продажу в Китае по цене 790 юаней (примерно 9 000 рублей).