Дизайн BMW R 12 G/S вдохновлен знаменитым R80 G/S.

BMW R 12 G/S 2026 года стал живым доказательством того, что дух ралли Париж-Дакар прошлых лет продолжает жить в мотопроизводстве компании. Этот байк не просто дань памяти легендарному R80 G/S 1980-х годов, а полноценный современный эндуро, способный уверенно справляться с грязью, пылевыми дорогами и городскими заторами.

Конструкция мотоцикла основана на традиционной стальной трубчатой раме, где двигатель выступает в роли опорной части. Управляемость улучшилась благодаря регулируемой 45-мм вилке Marzocchi USD спереди и одному маятнику Paralever сзади, обеспечивающим клиренс до 21 см. Передняя подвеска имеет ход 210 мм, а задняя — 200 мм, что приближается к показателям старшего брата R 1300 GS Adventure.

Сердце R 12 G/S — известный оппозитный мотор BMW объемом 1170 куб. см с комбинированным воздушно-жидкостным охлаждением, выдающий 109 л.с. (81,3 кВт) мощности и 115 Нм крутящего момента. Эти характеристики позволяют разгоняться до 100 км/ч всего за 4,1 секунды и развивать максимальную скорость 200 км/ч. Трансмиссия представлена шестиступенчатой коробкой передач с гидроприводом сухого сцепления.

Для любителей экстремальных заездов предлагается опционный комплект Enduro Package Pro, включающий увеличенное сиденье, 18-дюймовое заднее колесо, усиленные подножки и поднятый руль — всё необходимое для поездок по бездорожью, будь то лес, горы или пустыня.

Хотя внешне R 12 G/S сохраняет элементы ретро-стиля, внутри он наполнен передовыми технологиями BMW: системами ABS Pro, динамическим контролем тяги, ассистентом старта на подъеме, несколькими режимами вождения (включая режим Эндуро), а также опционным быстрым переключением передач Shift Assistant Pro.

Размеры мотоцикла составляют 220 см в длину, высота седла варьируется от 85,8 см в базовой версии до 87,5 см с эндуро-комплектацией, а вес равен 229 кг. Это делает его значительно легче своего собрата R 1300 GS Adventure, масса которого достигает 272 кг.

Тормоза представлены двумя 310-мм дисками впереди и одним 265-мм диском сзади, поддерживаемыми антиблокировочной системой ABS, работающей даже при наклонах.

Цена на мотоцикл начинается с отметки в 16 395 долларов США.