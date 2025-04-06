Обновленные модели предлагают до 900 л.с., быструю зарядку и экологически чистые материалы в салоне.

Британский автопроизводитель Lotus представил обновленные версии кроссовера Eletre и Gran Turismo Emeya. Главная инновация — отказ от абстрактных индексов в пользу прозрачной цифровой системы: числа «600» и «900» в названиях теперь напрямую указывают на мощность силовых установок. Этот шаг упрощает выбор для клиентов, подчеркивая техническую суть каждой модификации.

Флагманский Eletre 600 в базовой комплектации оснащен двумя электромоторами (450 кВт) и 112-кВт·ч батареей, обеспечивающей запас хода до 600 км.

Для ценителей динамики доступны пакеты GT и GT SE, добавляющие панорамную крышу, 22-дюймовые диски и продвинутые системы помощи водителю. Апогеем линейки стала версия Eletre 900 Sport Carbon с карбоновым обвесом, активной аэродинамикой и мощностью 675 кВт. Ее «фишка» — адаптивные спойлеры, меняющие геометрию в зависимости от скорости.

Спортивный Emeya 600 GT стартует с аналогичной мощностью 450 кВт, но использует облегченную батарею на 102 кВт·ч. Несмотря на компактность, запас хода достигает 610 км. Топовая модификация Emeya 900 Sport Carbon бьет рекорды: разгон до 100 км/ч за 2.8 секунды благодаря двум моторам суммарной мощностью 900 л.с. (675 кВт). Инженеры внедрили систему векторного распределения крутящего момента, улучшив прохождение поворотов.

Обе модели построены на платформе с напряжением 800 В, что позволяет восполнить заряд от 0% до 80% за: 14 минут для Emeya (при 400 кВт) и 20 минут для Eletre (на станциях 350 кВт). Это стало возможным благодаря модульной архитектуре батарей с жидкостным охлаждением и интеллектуальным управлением температурой.

Салоны обеих моделей отделываются экологичными материалами, включая веганский текстиль Lotuswear. Опции дизайна «Кварц» и «Яшма» предлагают контрастные сочетания: матовый алюминий с ониксом или бронза с углеродным волокном.

Старт продаж запланирован на лето 2025 года. Базовый Eletre оценивается в €99 900, тогда как Emeya 600 GT — от €109 500. Версии Sport Carbon будут предлагаться по индивидуальному заказу с расширенными возможностями кастомизации, включая эксклюзивные цвета Zenith White и Akoya White.