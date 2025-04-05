Ford Ranger Super Duty создан для использования в тяжелых условиях и способен буксировать груз весом до 4,5 тонн.

Ford Ranger уже зарекомендовал себя как надежный и проходимый пикап, но компания решила пойти дальше и представить Ranger Super Duty — версию, предназначенную для эксплуатации в экстремальных условиях.

Новая версия заметно отличается от стандартной модели: увеличенная высота, расширенная колея и массивные 33-дюймовые шины повышенной проходимости General Grabber делают её идеальной для бездорожья. Дизайнеры Ford добавили новый капот с логотипом «Super Duty», подчеркивающий мощь автомобиля. Стандартная комплектация включает стальной передний бампер, монтажные точки для дополнительных фар и защитную пластину.

Важной особенностью Ranger Super Duty является способность преодолевать водные препятствия благодаря установленному шноркелю. Большие боковые зеркала обеспечивают отличный обзор, а грузоподъемность увеличена до 4500 кг, что значительно превосходит показатели базовой модели.

Автомобиль будет выпускаться в нескольких вариантах кузова: Single Cab Chassis, Super Cab Chassis и Double Cab Chassis. Разработанный с учетом потребностей автопарков и экстренных служб, Ranger Super Duty стал результатом сотрудничества с более чем 50 компаниями, что позволило создать один из самых универсальных пикапов в линейке Ford.

Несмотря на ожидания, Ranger Super Duty не получил двигатель от Ranger Raptor. Вместо этого он оснащен 3,0-литровым турбодизельным V6, который был доработан для работы в тяжелых условиях. Мощностные характеристики пока не раскрыты, но известно, что двигатель сочетается с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Среди прочих улучшений — увеличенный топливный бак на 130 литров, блокировки переднего и заднего дифференциалов для повышения проходимости, а также усиленное шасси для поддержки увеличенных возможностей буксировки. Одной из интересных функций стали бортовые весы, способные оценивать нагрузку на кузов.

Цены на Ranger Super Duty пока не объявлены, и покупателям придется подождать до 2026 года, когда начнется серийное производство.