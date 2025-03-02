Mercedes-Benz EQS с твердотельной батареей станет легче и безопаснее.

Mercedes-Benz EQS, уже известный своим запасом хода, способен проезжать до 628 км на одной зарядке. Однако будущие модели Mercedes могут превзойти этот показатель благодаря внедрению инновационных твердотельных аккумуляторов. Эта технология разрабатывается уже много лет и она постепенно становится реальностью. Mercedes активно тестирует прототип EQS с твердотельной батареей, демонстрируя ее потенциал в реальных условиях.

Тестовый автомобиль оснащен аккумулятором, разработанным совместно подразделением Mercedes-AMG High Performance Propulsion и компанией Factorial, специализирующейся на передовых технологиях хранения энергии. Твердотельная батарея Factorial отличается от традиционных литий-ионных аккумуляторов использованием твердого электролита вместо жидкого. Кроме того, в ней применяется литий-металлический анод, который легче и содержит больше лития, чем стандартные аноды. Это позволяет достичь плотности энергии до 450 ватт-часов на килограмм, что значительно выше, чем у современных аналогов.

По словам Mercedes, твердотельный аккумулятор того же веса и размера, что и текущие батареи с жидким электролитом, может предложить запас хода на 25% больше. Альтернативно, при сохранении того же запаса хода, новая батарея может быть значительно легче, что положительно скажется на динамике и энергоэффективности автомобиля.

В случае с тестовым EQS, Mercedes сосредоточился на увеличении запаса хода. По данным испытаний по стандарту WLTP, автомобиль способен проехать до 998 км на одной зарядке.

Интересно, что Mercedes использует для тестов полностью функциональный EQS, адаптированный под новую батарею. Одним из ключевых изменений стал переход от активного охлаждения к пассивному. Это позволило снизить вес автомобиля, так как исчезла необходимость в охлаждающей жидкости, насосах и радиаторах. Пассивное охлаждение также упрощает конструкцию батареи и повышает ее надежность.